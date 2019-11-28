Общество
ИзвестияМедведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о «регуляторной гильотине» может не распространяться на Центральный банк, который должен самостоятельно организовать ревизию собственных процедур. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС.
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Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Общество
Встреча Шнура с министром просвещения показала убогость общества
Могли бы, в качестве просвещения, и Ольгу Васильеву позвать, которая посетовала, что «найти сварщика в стране невозможно».
Происшествия
В Петербурге и Москве массово эвакуировали суды. Проверка продолжается
Как сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, днем 28 ноября, работа временно была приостановлена в Кировском, 1-ом Западном окружном военном, городском гарнизонном военном, Смольнинском и Пушкинском судах.
Происшествия
В Албании за сутки произошло 526 землетрясений
В среду президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями главе Албании Илиру Мете.
Политика
Британский исследовательский институт назвал Севастополь российским
Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским, сообщило в четверг посольство Украины в Великобритании.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Политика
НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова в последний момент отменила концерт в Мурманске
Политика
Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года
Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
Общество
Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой на 100 тыс. рублей
Арбитражный суд Москвы оштрафовал принадлежащую компанию «Бузова Рест Компани», развивающую сеть ресторанов BUZfood известной певицы Ольги Бузовой, на 100 тыс. рублей.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Экономика
Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях
Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
Авто
Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года
«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Спорт
ОКР исключил выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом
В 2018 году сборной России пришлось выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом из-за временного отстранения ОКР.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке
В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото. На нем Примадонна запечатлена в 46-летнем возрасте.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Наука
В США испытали новое лекарство от старения кожи
Политика
Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран. Об этом информирует РИА Новости.
Киберспорт
В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю
Шоу-бизнес
Стало известно, где Меган Маркл родит второго ребенка
Меган Маркл рассказала друзьям, что не хочет рожать второго ребенка на родине своего мужа принца Гарри.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Политика
Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".