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ИзвестияМедведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о «регуляторной гильотине» может не распространяться на Центральный банк, который должен самостоятельно организовать ревизию собственных процедур. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС.
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Набиуллина: действие закона о «регуляторной гильотине» не должно касаться ЦБ РФ
Интерфакс - Россия05:19
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