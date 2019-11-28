Общество
REGNUMМедведев предложил не применять «регуляторную гильотину» к ЦБ РФ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на Банк России. Об этом он заявил 28 ноября на заседании правительства.
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Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Происшествия
В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования
Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Армия и оружие
Золотов проверил готовность Росгвардии охранять Крымский мост
Сегодня в Керчи генерал армии Виктор Золотов вручил боевое знамя единственной в стране морской бригаде Росгвардии, которая заступила на дежурство по охране Крымского моста.
Политика
Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL
Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Кино
«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Недвижимость
Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России
Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками
Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Общество
В Госдуме оценили решение шведского суда по апелляции «Газпрома»
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение суда Швеции об отклонении апелляции "Газпрома" на решение арбитража в споре с украинской компанией "Нафтогаз".
Гаджеты
Смартфон Moto G8 Plus вышел в России по специальной цене
Компания Motorola объявляет о начале российских продаж сразу двух новинок: смартфона среднего уровня Moto G8 Plus и аппарата Moto E6 Plus с расширенной памятью.
Кино
Сценарий «Звездных войн: Скайуокер. Восход» потерял Джон Бойега
Бойега оставил сценарий под кроватью в квартире, из которой собирался переехать.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Футбол
Дзюба назвал войной предстоящий матч со «Спартаком»
"Спартак" с 22 баллами идет на шестой строчке. Дзюба является воспитанником московского "Спартака".
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей
Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Общество
Еще один депутат из партии Зеленского признался в своей судимости
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Андрей Богданец был судим за умышленное нанесение телесных повреждений и хулиганство.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Здоровье
Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье
Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Политика
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Происшествия
Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд
Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.