Общество

REGNUMREGNUMМедведев предложил не применять «регуляторную гильотину» к ЦБ РФ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на Банк России. Об этом он заявил 28 ноября на заседании правительства.
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Медведев предложил вывести ЦБ из-под закона о «регуляторной гильотине»

RT на русском05:34

Медведев заявил, что Центробанк не попадает под регуляторную гильотину

Газета.Ru06:01

Медведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»

Известия05:52

ЦБ: законопроект о госконтроле противоречит практике надзора за платежными системами

ТАСС06:42

Медведев заявил, что ЦБ не попадает под регуляторную гильотину

РИА Новости05:32

Медведев предложил не распространять на ЦБ закон о «регуляторной гильотине»

News.ru05:27

Медведев предложил законы о регуляторной гильотине не распространять на ЦБ

REGNUM06:06
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
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В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 06:55
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Армия и оружие

Золотов проверил готовность Росгвардии охранять Крымский мост

Сегодня в Керчи генерал армии Виктор Золотов вручил боевое знамя единственной в стране морской бригаде Росгвардии, которая заступила на дежурство по охране Крымского моста.
РЕН ТВ вчера в 11:51
Политика

Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL

Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Кино

«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора

VSE42.RU 04:50
Здоровье

Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии

Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
РИА Новости 08:12
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Российская газета 07:01
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Общество

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском 06:56
Недвижимость

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
РБК 07:49
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
SM News 07:47
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Общество

В Госдуме оценили решение шведского суда по апелляции «Газпрома»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение суда Швеции об отклонении апелляции "Газпрома" на решение арбитража в споре с украинской компанией "Нафтогаз".
Газета.Ru вчера в 09:36
Гаджеты

Смартфон Moto G8 Plus вышел в России по специальной цене

Компания Motorola объявляет о начале российских продаж сразу двух новинок: смартфона среднего уровня Moto G8 Plus и аппарата Moto E6 Plus с расширенной памятью.
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Кино

Сценарий «Звездных войн: Скайуокер. Восход» потерял Джон Бойега

Бойега оставил сценарий под кроватью в квартире, из которой собирался переехать.
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Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Футбол

Дзюба назвал войной предстоящий матч со «Спартаком»

"Спартак" с 22 баллами идет на шестой строчке. Дзюба является воспитанником московского "Спартака".
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей

Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.
StarHit.ru 05:00
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Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК вчера в 15:55
Общество

Еще один депутат из партии Зеленского признался в своей судимости

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Андрей Богданец был судим за умышленное нанесение телесных повреждений и хулиганство.
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Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
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Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
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Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
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Политика

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
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Происшествия

Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд

Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.
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