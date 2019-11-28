Общество

ИзвестияИзвестияМедведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о «регуляторной гильотине» может не распространяться на Центральный банк, который должен самостоятельно организовать ревизию собственных процедур. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС.
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ЦБ: законопроект о госконтроле противоречит практике надзора за платежными системами

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Газета.Ru06:01
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Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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