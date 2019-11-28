Экономика

ИзвестияИзвестияМедведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о «регуляторной гильотине» может не распространяться на Центральный банк, который должен самостоятельно организовать ревизию собственных процедур. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС.
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Медведев предложил не распространять закон о регуляторной гильотине на ЦБ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о регуляторной гильотине на ЦБ РФ.
ТАССвчера в 05:37

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ЦБ: законопроект о госконтроле противоречит практике надзора за платежными системами

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Медведев предложил законы о регуляторной гильотине не распространять на ЦБ

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Медведев предложил не распространять на ЦБ закон о «регуляторной гильотине»

News.ruвчера в 05:27

Медведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»

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RT на русскомвчера в 05:34

Медведев заявил, что ЦБ не попадает под регуляторную гильотину

РИА Новостивчера в 05:32

Медведев заявил, что Центробанк не попадает под регуляторную гильотину

Газета.Ruвчера в 06:01
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

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REGNUM вчера в 03:43
Политика

Россия и Украина провели переговоры по газу

Делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в ходе которых стороны обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, сообщили в министерстве энергетики РФ.
REGNUM 00:18
Здоровье

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Комсомольская правда вчера в 05:30
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Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
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Армия и оружие

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