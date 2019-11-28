Экономика

ИзвестияИзвестияМедведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о «регуляторной гильотине» может не распространяться на Центральный банк, который должен самостоятельно организовать ревизию собственных процедур. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Медведев предложил не распространять закон о регуляторной гильотине на ЦБ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о регуляторной гильотине на ЦБ РФ.
ТАСС05:37

Подробнее о событии

Медведев предложил законы о регуляторной гильотине не распространять на ЦБ

REGNUM06:06

Медведев заявил, что ЦБ не попадает под регуляторную гильотину

РИА Новости05:32

Медведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»

Известия05:52

Медведев предложил вывести ЦБ из-под закона о «регуляторной гильотине»

RT на русском05:34

Медведев заявил, что Центробанк не попадает под регуляторную гильотину

Газета.Ru06:01

Медведев предложил не распространять на ЦБ закон о «регуляторной гильотине»

News.ru05:27

Набиуллина: действие закона о «регуляторной гильотине» не должно касаться ЦБ РФ

Интерфакс - Россия05:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 20:08, Ашберн
Общество

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
РИА Новости 17:47
Политика

Президент Чехии высказался об установке памятника генералу Власову

Чехии не стоит забывать о том, что лидер русских коллаборационистов генерал Андрей Власов и его сторонники были предателями родины.
Lenta.ru 20:03
Гаджеты

Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Профиль 07:44
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Единоборства

Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Телеканал 360° 14:22
Музыка

Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении

Певица Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.
News.ru 00:00
Общество

Министрам соцзащиты, образования и спорта Сахалинской области утвердили KPI

Руководителям сахалинского правительства утвердили очередные KPI.
Сахалин.Инфо 19:32
Шоу-бизнес

Жителей Мурманска возмутила отмена концерта Ирины Аллегровой

В качестве причины отмены концерта называют низкую продажу билетов.
КП - Мурманск вчера в 05:00
Армия и оружие

КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра

Известия 17:24
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Газета.Ru 16:54
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 18:42
Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru 09:03
Политика

Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом

Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Известия 19:13
Происшествия

Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке

Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 15:28
Экономика

ФАС предупредила россиян о росте цен на бензин в 2020 году

В сентябре этого года Росстат выявил рост цен на бензин. Розничные цены на топливо выросли на 0,7% в 30 субъектах России.
Газета.Ru 07:15
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
SM News 07:47
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 14:20
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 26 ноября в 02:59
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru 13:00
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС вчера в 02:36
Общество

В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования

Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.
РБК 10:36
Армия и оружие

За неделю 23 летательных аппарата провели разведку вдоль границ РФ

В течение недели воздушную разведку вдоль границ России провели 23 иностранных летательных аппарата.
Российская газета 18:06
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика

Украина назвала два условия контракта на транзит российского газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отдельные переговоры с Россией по покупке газа не ведутся.
Life.ru вчера в 12:17
Энергетика

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости вчера в 10:28
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Политика

Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Газета.Ru 06:13
Кино

Сценарий последнего эпизода «Звездных войн» хотели продать на eBay

Режиссер признает, что в какой-то момент один из актеров оставил настоящий сценарий «Звездных войн: Восхождение Скайуокера» под кроватью, которую позже обнаружила его экономка.
Дни24 вчера в 02:56
Политика

Киев и ДНР начали обсуждать закон об особом статусе Донбасса

"На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса", - сказала министр, отметив, что, в частности, затрагивались вопросы имплементации "формулы Штайнмайера" в данный закон.
РЕН ТВ вчера в 13:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное