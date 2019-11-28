Экономика
ИзвестияМедведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о «регуляторной гильотине» может не распространяться на Центральный банк, который должен самостоятельно организовать ревизию собственных процедур. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о регуляторной гильотине на ЦБ РФ.ТАСС05:37
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Набиуллина: действие закона о «регуляторной гильотине» не должно касаться ЦБ РФ
Интерфакс - Россия05:19
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