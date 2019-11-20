Общество
ПрофильМедведев предложил полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что в будущем России стоит полностью отказаться от долевого строительства. Об этом он заявил на состоявшейся в штабе «Единой России» встрече с общественными деятелями и правозащитниками, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России, это станет гарантией решения проблемы обманутых дольщиков.РИА Новостивчера в 07:27
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Кино
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Отмечается, что передавать данные о заключениях и аннулировании справок обяжут и государственные, и частные медицинские организации.
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
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По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
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Политика
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы.
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Футбол
«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
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Общество
Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе
Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
Происшествия
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Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Авто
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Общество
МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Общество
Генератор паролей Сбербанка призвал к расправе над евреями
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Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
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Алаев назвал оскорблявших Дзюбу «кучкой псевдоболельщиков»
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Авто
Озвучены российские цены на новый Hyundai Sonata
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Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Происшествия
Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей
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