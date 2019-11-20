Общество

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Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что в будущем России стоит полностью отказаться от долевого строительства. Об этом он заявил на состоявшейся в штабе «Единой России» встрече с общественными деятелями и правозащитниками, передаёт РИА Новости.
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Медведев: в будущем нужно полностью отказаться от долевого строительства

Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России, это станет гарантией решения проблемы обманутых дольщиков.
РИА Новостивчера в 07:27

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Медведев призвал отказаться от долевого строительства

Известиявчера в 11:52

В Госдуме назвали отказ от долевого строительства логичным завершением реформы отрасли

ТАССвчера в 10:22

Медведев призывает ликвидировать институт долевого строительства

Интерфакс - Россиявчера в 06:42

Медведев призывал отказаться от долевого строительства

Российская газетавчера в 07:45

Правила строительства в России решили кардинально изменить

Lenta.ruвчера в 07:27

Медведев: в будущем нужно полностью отказаться от долевого строительства

РИА Новостивчера в 07:27

Медведев заявил о необходимости полного отказа от долевого строительства

РБКвчера в 09:37
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Транспорт

Горячий чай раздадут пассажирам в день запуска МЦД

Горячий чай бесплатно раздадут пассажирам в день запуска Московских центральных диаметров (МЦД) на некоторых станциях.
Вечерняя Москва вчера в 23:20
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика

Сенат США одобрил законопроект о правах человека в Гонконге

Документ предполагает введение санкций в отношении должностных лиц, которые несут ответственность за нарушение прав человека в специальном административном районе.
Московский Комсомолец 19 ноября в 22:55
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 21:06
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Чемпионат 00:45
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Политика

Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
REGNUM 04:07
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Происшествия

В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
РИА Новости 02:45
Общество

В МВД хотят ужесточить правила прохождения медкомиссий водителями

Отмечается, что передавать данные о заключениях и аннулировании справок обяжут и государственные, и частные медицинские организации.
Online47.ru вчера в 06:42
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Общество

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Два новых уголовных дела возбудили Следственные органы Следственного комитета РФ по Амурской области по факту хищений при строительстве космодрома Восточный.
Российская газета 02:36
Политика

Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы

Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы.
ТАСС 04:31
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса вчера в 09:50
Футбол

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Чемпионат вчера в 12:55
Общество

Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе

Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
Газета.Ru 02:31
Происшествия

В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Российская газета 03:10
Авто

Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Новые автомобили 19 ноября в 22:48
Общество

МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:36
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Происшествия

Троллейбус насмерть сбил скейтбордистку на переходе в Петербурге

Вести.Ru 02:53
Общество

Генератор паролей Сбербанка призвал к расправе над евреями

Компьютеры Сбербанка России сгенерировали для клиента пароль экстремистского содержания.
Ридус 04:22
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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
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Футбол

Алаев назвал оскорблявших Дзюбу «кучкой псевдоболельщиков»

News.ru вчера в 07:00
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Авто

Озвучены российские цены на новый Hyundai Sonata

Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Автоновости дня вчера в 04:17
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Происшествия

Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей

По предварительным данным, стоимость экспортируемой за рубеж продукции может превысить 600 млн рублей.
REGNUM 00:17
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