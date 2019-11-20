Общество
ПрофильМедведев предложил полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что в будущем России стоит полностью отказаться от долевого строительства. Об этом он заявил на состоявшейся в штабе «Единой России» встрече с общественными деятелями и правозащитниками, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России, это станет гарантией решения проблемы обманутых дольщиков.РИА Новостивчера в 07:27
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