Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России, это станет гарантией решения проблемы обманутых дольщиков.

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что в будущем России стоит полностью отказаться от долевого строительства. Об этом он заявил на состоявшейся в штабе «Единой России» встрече с общественными деятелями и правозащитниками, передаёт РИА Новости.

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