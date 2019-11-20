Общество

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Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что в будущем России стоит полностью отказаться от долевого строительства. Об этом он заявил на состоявшейся в штабе «Единой России» встрече с общественными деятелями и правозащитниками, передаёт РИА Новости.
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Медведев: в будущем нужно полностью отказаться от долевого строительства

Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России, это станет гарантией решения проблемы обманутых дольщиков.
РИА Новостивчера в 07:27

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
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Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.
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Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
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Космонавт предсказал закат МКС после ухода американцев на Луну

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Похудевший на 100 кг Александр Семчев жалуется на здоровье

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