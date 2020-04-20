Энергетика
ИА Красная ВеснаМедведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
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То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 17:08
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