То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.

Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

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Общество Установлены новые размеры пособия по безработице Портал правительства Хакасии сообщает, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года и обратившиеся в службу занятости, в апреле – июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей, увеличенных на районный коэффициент (постановление №485 от 12.04.2020). 72

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Хоккей НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.

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Происшествия Главный эпидемиолог ульяновского минздрава заболела COVID-19 Главный внештатный эпидемиолог ульяновского минздрава, заведующая эпидемиологическим отделом областной детской клинической больницы Фирдауса Сайфутдинова госпитализирована с коронавирусом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. 1

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