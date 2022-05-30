Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался насчет решения упростить въезд в Германию критикующим спецоперацию россиянам, заявив, что в таком случае Россия может подумать о льготном въезде для недовольных своим правительством немцев.
Законодатели согласились пересмотреть ее дело в прошлом году после того, как любопытные школьники из восьмого класса средней школы Северного Андовера стали продвигать ее дело и исследовали законодательные шаги, необходимые для оправдания ее имени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.