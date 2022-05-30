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Медведев предложил упростить въезд в Россию недовольным Шольцем немцам

России необходимо подумать об упрощении въезда в страну оппонентов западных властей, в том числе противников канцлера ФРГ Олафа Шольца, написал
 заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Ведомости
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался насчет решения упростить въезд в Германию критикующим спецоперацию россиянам, заявив, что в таком случае Россия может подумать о льготном въезде для недовольных своим правительством немцев.
РИА Новости
«Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения», — написал Медведев в Telegram.
RT на русском
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.
URA.Ru

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