"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", - отметил Медведев.

с чего всё началось

Одна из причин ухудшения ситуации – снижение доходов и рост безработицы среди мигрантов, которые не могли сразу уехать из России до закрытия границ. Предлагается изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию.

Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

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