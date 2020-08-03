Политика
Вести.RuМедведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Одна из причин ухудшения ситуации – снижение доходов и рост безработицы среди мигрантов, которые не могли сразу уехать из России до закрытия границ. Предлагается изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию.
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с чего всё началось
"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", - отметил Медведев.ТАСС08:04
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Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году
Российская газета 10:09
Политика
Чемезов оценил эффективность нового закона о госзакупках
Принятый Госдумой и подписанный президентом Владимиром Путиным закон об ограничении госзакупок иностранных товаров станет действенной мерой поддержки для отечественных производителей.
РБК 11:16
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
Znak.com 00:41
Религия
Игумения Среднеуральского женского монастыря сообщила о расколе церкви
Настоятельница Среднеуральского монастыря, который "захватил" опальный отец Сергий, игумения Варвара выступила с обращением.
Pravda.Ru 10:12
Происшествия
Следователи узнали об угрозах жены рэпера Энди Картрайта
Рэперу Энди Картрайту (Александр Юшко) угрожала жена Марина Кохал, которую обвиняют в его убийстве.
Lenta.ru 10:00
Происшествия
Задержан мужчина, угрожающий взорвать бизнес-центр в Киеве
Захвативший заложников в бизнес-центре в Киеве и угрожавший взорвать бомбу мужчина задержан.
ФедералПресс 08:11
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Общество
Более 560 москвичей набрали свыше 370 баллов на ЕГЭ
Более 560 жителей Москвы показали результат от 370 до максимальных 400 баллов за четыре предмета на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
ТАСС 04:46
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
Shraibikus News 05:04
Киберспорт
Iceberg поблагодарил Алоху за время, проведённое в команде
Киберспортсмен Илья Коробкин под ником "Alohadance" покинул команду FTM Мидер команды Богдан Василенко выразил благодарность бывшему партнеру.
Честный рейтинг букмекеров 09:34
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Космос
Таджикские астрофизики спрогнозировали приближение к Земле астероида
Sng.fm 01 августа в 05:39
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Авто
АвтоВАЗ заплатил за долю General Motors в СП за 0,47 млрд рублей
Anonsens 01 августа в 20:08
Технологии
DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4
Игромания.ру 08:13
Происшествия
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Общество
Российский электромобиль Zetta появится в конце 2020 года
Как ранее сообщали «Автоновости дня», изначально Zetta должен был пойти «в серию» в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня 01:35