Коронавирус
Вести.RuМедведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил ввести в России арабский опыт ответственности работодателя за мигранта. Статистика указывает на рост преступности среди мигрантов во время пандемии.
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с чего всё началось
"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", - отметил Медведев.ТАСС08:04
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Миллион гастарбайтеров собираются уехать из России навсегда. Поможет ли это в борьбе с безработицей
Комсомольская правда13:21
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Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
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Клубы РПЛ выступили против президента лиги Прядкина
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против президента лиги Сергея Прядкина и намерены добиться его ухода с поста руководителя чемпионата России.
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Происшествия
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
RT на русском 15:17
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Минздрав развернет койки в Сочи на случай заражения россиян в Абхазии
Минздрав России поможет вылечиться российским туристам в случае заражения коронавирусом в Абхазии.
РБК 13:37
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
REGNUM 10:59
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
Экономика
Во Франции произошла экономическая катастрофа
Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:12
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Двое российских школьников сдали ЕГЭ на 400 баллов
На 300 баллов экзамены сдали 26 выпускников, 533 выпускника – на 200 баллов.
Ведомости 09:08
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Армия и оружие
Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе
Сирийские правительственные войска отбили атаки боевиков в районе населенного пункта Хамрат, однако понесли потери.
Известия 15:31
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.
RT на русском 14:12
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru 15:02
Авто
Из Lada 4х4 сделали дом на колесах за 2,1 млн рублей
Компания Lux Form из Москвы, которая специализируется на производстве автодомов, модулей и прицепов, представила дом на колесах на базе внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 05:12
Технологии
Virgin Galactic представила проект сверзвукового пассажирского самолета
Компания Virgin Galactic представила проект пассажирского сверхзвукового самолета, развивающего скорость до трех чисел Маха.
N+1 11:15
Авто
Дешевле только даром: китайские электромобили Kandi поступят в продажу в США по цене от $13 тыс
Пока мир мечтает о недорогом электромобиле Tesla, китайская компания Kandi готовится к продажам в США моделей K27 и K23, стоимость которых с учётом государственной субсидии составляет $13 000 и $22 500 соответственно.
3DNews 09:49
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Гаджеты
Google представил смартфон Pixel 4a
ТАСС 15:18
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Единоборства
Томсон: «После боя с Сен-Пьером Хабиб стопроцентно завершит карьеру»
Американец Джош Томсон полностью уверен в том, что Хабиб Нурмагомедов завершит свою спортивную карьеру после поединка с Жоржем Сен-Пьером.
CT news 15:38
Экономика
Минфин предлагает увеличить налог для российских нефтяников
Законопроектом предлагается обязать нефтяников платить налога на дополнительный доход (НДД) с финансового результата, а не с объема добычи.
МонаВиста 07:55
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
Ритейлеры пожаловались на задержку поставок импортного алкоголя
Российские торговые сети столкнулись с проблемами при поставках импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок.
Компания 10:39
Общество
В Минтруде предложили уточнить вопрос прожиточного минимума должников
Минтруд предлагает уточнить, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен при списании со счетов должника — региональный или федеральный.
РБК 14:03
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00