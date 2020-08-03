"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", - отметил Медведев.

с чего всё началось

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил ввести в России арабский опыт ответственности работодателя за мигранта. Статистика указывает на рост преступности среди мигрантов во время пандемии.

Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

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