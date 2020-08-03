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РИА НовостиРИА НовостиМедведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца: это жесткая мера, но обсудить ее следует.
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с чего всё началось

В России могут усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу

"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", - отметил Медведев.
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