"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", - отметил Медведев.

с чего всё началось

Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза. В частности, речь идет о том, чтобы давать иностранцу такое право только в том случае, если от работодателя получено подтверждение его трудоустройства.

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