Политика
BFM.ruМедведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза. В частности, речь идет о том, чтобы давать иностранцу такое право только в том случае, если от работодателя получено подтверждение его трудоустройства.
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с чего всё началось
"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", - отметил Медведев.ТАСС08:04
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Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
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В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций
Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии.
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Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
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Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика
В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
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Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
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Авто
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За первые 6 месяцев текущего года стоимость новых автомобилей в РФ в среднем выросла на 8,9%, что в денежном эквиваленте соответствует 138 тыс. рублей.
Новые автомобили 12:01
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
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Рособрнадзор одобрил решение Минпросвещения РФ отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам.
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Футбол
«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью в товарищеском матче
Сегодня, 3 августа, казанский «Рубин» провёл товарищеский матч с клубом «КАМАЗ».
Чемпионат 12:18
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн 09:37
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Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза 05:44
Общество
Ограничительные мероприятия в Саратове продлены до 10 августа
Ограничительные меры в связи с ситуацией по коронавирусу продлены в Саратовской области до 10 августа.
КП - Саратов 12:18
Общество
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В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
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Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи
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Игумения Среднеуральского женского монастыря сообщила о расколе церкви
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Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
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Ученые оценили риск заражения коронавирусом в поездах
Эксперты пришли к выводу, что сидящие рядом с больным COVID-19 пассажиром заразятся с вероятностью 3,5%. А те, кто находится с ним в одном ряду, — с вероятностью 1,5%. Ученые подчеркнули, что снизить риск заражения можно, соблюдая дистанцию и находясь в пути непродолжительное время.
Моя Москва.онлайн 12:13
Общество
Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы
Начальник метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин покидает свой пост, сообщает издание РБК.
Городовой 11:40