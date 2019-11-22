Общество

РБКРБКМедведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Медведев предложил способ трансформации четырехдневки

Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.
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Медведев высказался против жёсткого определения неполного рабочего дня

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Политика

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru 00:49
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 21 ноября в 09:08
Авто

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Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 04:45
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 21 ноября в 09:55
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NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

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Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

Gazeta.SPb вчера в 00:32
Экономика

Выросли расходы россиян на коммунальные услуги

При сравнении операций пользователей мобильного банка за первые три квартала текущего года с показателями 2018 года выяснилось, что средние расходы россиян на коммунальные услуги увеличились с 3198 рублей до 3271 рубля, то есть на 2,27%.
Газета.Ru 00:27
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

РИА Новости вчера в 09:07
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Футбол

Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Газета.Ru вчера в 21:32
Общество

В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

РИА Новости 01:00
Политика

В Госдуме предложили отправить «посылочку из унитазов» для ВМС Украины

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Киеву "посылочку из унитазов".
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В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе

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Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

UfacityNews.ru 21 ноября в 07:18
Экономика

Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.
РБК 20 ноября в 03:24
Политика

В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу

Согласно предложению, президент сможет принять решение о приостановке или выходе США из Договора по открытому небу только в том случае, если не позже чем за 180 дней до этого министр обороны и госсекретарь подтвердят соответствующим комитетами конгресса, что Россия "существенно нарушает свои обязательства" и не принимает действий по возвращению к их исполнению.
РИА Новости 21 ноября в 01:45
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

REGNUM вчера в 15:14
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобиля в России

Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Политика

Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
РБК вчера в 21:25
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому "Реалу" в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
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