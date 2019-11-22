Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».

Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе

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