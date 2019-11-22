Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение. Это как раз будет бить по интересам молодых мам. Скажут: "Ну, вот это не помещается в определение, значит, полный рабочий день", и так далее.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».

Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Общество Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.

Общество Сильвио Берлускони попал в больницу В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.

Политика США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Иранский министр связи и информации Мохаммад Джавад Азари Джахроми попал в санкционные списки Соединённых Штатов по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Политика В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет.

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Политика Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России «Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.

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Экономика ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.