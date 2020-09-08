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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новостивчера в 11:21
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Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Коммерсантъвчера в 12:35
РБК

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

РБКвчера в 13:19
ТАСС

«Единая Россия» обсудит возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода

ТАССвчера в 13:16
Российская газета

Эксперт объяснил, из чего может состоять минимальный гарантированный доход

Российская газета18:08
РИА Новости

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

РИА Новостивчера в 11:21
Lenta.ru

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Lenta.ruвчера в 11:13
URA.Ru

Россиянам пообещали новые выплаты

URA.Ruвчера в 11:02

Российским военным кораблям Турция заблокировала выход через Босфор

«Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам, и на сегодняшний день Турция фактически заблокировала выход российским кораблям через Босфор – это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально», - отмечает аналитик.
Avia.pro17:21

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и сейчас находится в Мозырском погранотряде.
Городовойвчера в 11:01
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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