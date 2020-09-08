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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новостивчера в 11:21
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Коммерсантъвчера в 12:35
РБК

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

РБКвчера в 13:19
ТАСС

«Единая Россия» обсудит возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода

ТАССвчера в 13:16
Российская газета

Эксперт объяснил, из чего может состоять минимальный гарантированный доход

Российская газета18:08
РИА Новости

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

РИА Новостивчера в 11:21
Lenta.ru

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Lenta.ruвчера в 11:13
URA.Ru

Россиянам пообещали новые выплаты

URA.Ruвчера в 11:02

Таможенники пришли в компанию «Сибантрацита»

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется, но издание указывает, что в офис «Разреза Восточный» пришли старшие оперуполномоченные по особо важным делам Центральной энергетической таможни, расположенной в Москве, Константин Бородин и Дмитрий Щвецов.
Тайга.инфовчера в 12:17

Мэр и шеф полиции Рочестера отказались уходить в отставку из-за негра

Рочестер, США, 7 сентября 2020, 04:40 — REGNUM Мэр американского Рочестера (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и глава городской полиции Ларон Синглтери отказались уходить в отставку на фоне уличных протестов, вызванных смертью негра после задержания полицейскими.
REGNUM6 сентября в 21:40

Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе

Потерю костной и мышечной массы, вызванную длительным нахождением в условиях микрогравитации, можно предотвратить, если вводить ингибитор белка миостатина — рецептор-обманку (модификацию рецептора к активину II типа, ACVR2B), сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+17 сентября в 15:41

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Москва, 8 сентября 2020, 17:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, сообщает 8 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUMвчера в 10:18
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Саакашвили намерен вернуться к власти в Грузии мирным путем

"Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти", — заявил бывший грузинский лидер в ходе своего выступления.
ПолитРоссиявчера в 18:42
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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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