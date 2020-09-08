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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новости11:21
Подробнее о событии
РБК

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

РБК13:19
Lenta.ru

Медведев предложил ввести базовый доход в России

Lenta.ru11:13
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Коммерсантъ12:35
Российская газета

Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ

Российская газета11:36
РИА Новости

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

РИА Новости11:21
ТАСС

«Единая Россия» обсудит возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода

ТАСС13:16
URA.Ru

Россиянам пообещали новые выплаты

URA.Ru11:02

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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Меркель не хочет односторонних германских санкций против России

Канцлер Германия Ангела Меркель считает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким.
Вести.Ru12:37

Названа главная опасность высокого кровяного давления

Британские ученые Оксфордского университета установили, что высокое кровяное давление кроме типичных негативных последствий отрицательно сказывается на когнитивных функциях человека: памяти и мышления.
МонаВиста05:53

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина "Пар", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
Интерфакс14:23

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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