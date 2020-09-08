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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новостивчера в 11:21
Подробнее о событии
Российская газета

Сумма с гарантией

Российская газетавчера в 16:13
РБК

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

РБКвчера в 13:19
URA.Ru

Россиянам пообещали новые выплаты

URA.Ruвчера в 11:02
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Коммерсантъвчера в 12:35
РИА Новости

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

РИА Новостивчера в 11:21
Lenta.ru

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Lenta.ruвчера в 11:13
ТАСС

«Единая Россия» обсудит возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода

ТАССвчера в 13:16

Россияне отказываются от банковских карт

По данным Банка России, использование россиянами банковских карт сократилось рекордно за последние пять лет - на 4,5 млн единиц или на 2,3%. Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году, тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.
Газета.Ru17:20
1

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
7

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Акции китайского производителя напитков Nongfu Spring резко подорожали

Гонконг, Китай, 8 сентября 2020, 05:31 — REGNUM Китайский гигант по производству бутилированной воды Nongfu Spring триумфально вышел на рынок Гонконга, привлекши небывалое внимание инвесторов, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.
REGNUMвчера в 22:31

Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Министерство обороны Индии заявило, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничным между Индией и КНР регионе Ладакх.
Военное деловчера в 03:54

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известиявчера в 14:07
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
36

Российская система РЭБ превратит самолеты США в консервные банки

По мнению экспертов, российский Су-57 может превзойти конкурентов благодаря ряду инновационных решений, в числе которых использование перспективного комплекса радиоэлектронной борьбы «Гималаи».
Военное деловчера в 03:28
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Дочь Михаила Ефремова опубликовала фото поцелуя с возлюбленной

Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут.
Политическая Экспертизавчера в 07:40
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Достать из-под земли: школьники помогут ученым собрать пробы почв

В наборе есть инструкция, по которой ученик может собрать МТЭ, загрузить туда местный образец почвы, запрограммировать микроконтроллер и, подключившись к интернету, передавать данные на облачный сервер.
Научная Россиявчера в 13:28