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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев предложил установить в России минимальный гарантированный доход

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новостивчера в 11:21
Подробнее о событии
Российская газета

Эксперт объяснил, из чего может состоять минимальный гарантированный доход

Российская газета18:08
РБК

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

РБКвчера в 13:19
URA.Ru

Россиянам пообещали новые выплаты

URA.Ruвчера в 11:02
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Коммерсантъвчера в 12:35
РИА Новости

Медведев предложил установить в России минимальный гарантированный доход

РИА Новостивчера в 11:21
Lenta.ru

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Lenta.ruвчера в 11:13
ТАСС

«Единая Россия» обсудит возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода

ТАССвчера в 13:16

Составлен топ-10 крутых и недорогих автомобилей с мощными двигателями

Замыкают рейтинг самых доступных машин с мощными "движками" два маслкара - Ford Mustang, предлагаемый на рынке подержанных авто минимум за 1,0 млн. рублей, и Chevrolet Camaro, за который придется отдать от 400 тыс. рублей.
Составлен топ-10 крутых и недорогих автомобилей с мощными двигателями
Новые автомобиливчера в 03:55
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01