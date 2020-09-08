Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
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Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».В источнике
С чего всё началось
Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новости11:21
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