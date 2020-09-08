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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новости11:21
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РИА Новости

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

РИА Новости11:21
ТАСС

«Единая Россия» обсудит возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода

ТАСС13:16
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Коммерсантъ12:35
RT на русском

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

RT на русском12:10
РБК

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

РБК13:19
Lenta.ru

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Lenta.ru11:13
URA.Ru

Россиянам пообещали новые выплаты

URA.Ru11:02

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина
Известия14:07
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета04:07
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Страны G7 обратились к России из-за ситуации с Навальным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новости15:55

В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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