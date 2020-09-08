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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев предложил ввести в России базовый доход

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новости11:21
Подробнее о событии
Lenta.ru

Медведев предложил ввести базовый доход в России

Lenta.ru11:13
RT на русском

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

RT на русском12:10
Российская газета

Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ

Российская газета11:36
РИА Новости

Медведев предложил ввести в России базовый доход

РИА Новости11:21
РБК

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

РБК12:16
URA.Ru

Россиянам пообещали новые выплаты

URA.Ru11:02
Московский Комсомолец

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход граждан

Московский Комсомолец10:50

Правительство попросили легализовать наркосодержащие химикаты в растениеводстве

Российский зерновой союз обратился в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о легализации использования наркосодержащих средств в химической промышленности и сфере защиты растений.
Ведомости10:09

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС12:26
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Тревел-шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом

"Бюллетень кинопрокатчика" уточняет, что при бюджете 160 млн руб. создатели надеются собрать в прокате 400 млн руб. "История, конечно же, имеет прямое отношение к одному из самых популярных тревел-шоу в нашей стране, которое мы создали с моими партнерами десять лет назад", — объявила Крапивина, выступая на очной защите проектов, претендующих на финансирование Фонда кино.
РБК09:54
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Очень обидно: Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

Лукашенко стал невъездным в Прибалтику >> Президент добавил, что в нынешней ситуации его поддерживает мысль о том, что если бы он сейчас "рухнул", то следом за ним рухнула бы вся система "и следом покатилась бы Белоруссия".
РИА Новости Крым12:40
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Вывезти оппозиционера Марию Колесникову за границу для «деэскалации» конфликта в Белоруссии предложили после задержания ее соратнику, члену Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Ивану Кравцову, об этом рассказал сам Кравцов, 8 сентября передает ТАСС.
ИА Красная Весна12:49

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
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