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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новостивчера в 11:21
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Идее Медведева о минимальном гарантированном доходе нашли применение

Телеканал 360°01:01
Lenta.ru

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Lenta.ruвчера в 11:13
РБК

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

РБКвчера в 13:19
ТАСС

«Единая Россия» обсудит возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода

ТАССвчера в 13:16
Коммерсантъ

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Коммерсантъвчера в 12:35
РИА Новости

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

РИА Новостивчера в 11:21
Российская газета

Эксперт объяснил, из чего может состоять минимальный гарантированный доход

Российская газета18:08

Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от двух до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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