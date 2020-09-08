Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от двух до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.