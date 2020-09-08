Политика
КоммерсантъМедведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».
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с чего всё началось
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.РИА Новостивчера в 11:21
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Эксперт объяснил, из чего может состоять минимальный гарантированный доход
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Многие зрители заметили отсутствие на ней Анны Фроловцевой, которая исполнила в сериале «Воронины» роль Галины Ивановны, «супруги» умершего актера.
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Судна ВМС Великобритании возглавят масштабную морскую операцию стран НАТО на Крайнем Севере.
NewInform 07 сентября в 22:05
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Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
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Газета.Ru 02:17
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Московский Комсомолец Чита 02:42
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REGNUM вчера в 10:42
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Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 22:11
Кино
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Эксперт объяснил молчание в трубке при звонках с незнакомых номеров
В Роскачестве предупреждают, что, как правило, абонент сам дает согласие на такие звонки, когда подписывает договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией.
ToDay News Ufa вчера в 03:40
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МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
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Ведомости 04:00
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Названы сроки визита Лукашенко в Москву
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву запланирован на следующей неделе.
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Происшествия
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В доме, где жила умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела двух женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
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Актер Дмитрий Певцов отреагировал на приговор Ефремову
Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Певцов высказался во вторник, 8 сентября, относительно приговора Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.
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Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что в организации беспорядков в Белоруссии виновата Америка.
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В Германии отказались передавать результаты анализов Навального
В сообщении Бундесвера говорится, что никакая дополнительная информация об использованных процедурах и методах или какие-то иные сведения разглашаться не могут.
Evo-rus.com вчера в 23:53
Футбол
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