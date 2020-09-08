Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. Экс-премьер подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа».
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с чего всё началось

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
РИА Новостивчера в 11:21

Подробнее о событии

Эксперт оценил идею введения минимального гарантированного дохода

Газета.Ru01:52

Эксперт объяснил, из чего может состоять минимальный гарантированный доход

Российская газетавчера в 18:08

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Lenta.ruвчера в 11:13

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

РБКвчера в 13:19

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Коммерсантъвчера в 12:35

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

РИА Новостивчера в 11:21

Медведев поручил оценить возможность введения минимального гарантированного дохода

ТАССвчера в 13:48
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Политика

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

В МИД Польши опровергли информацию о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о ситуации Навальным.
Известия 03:23
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Общество

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском 03:09
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Происшествия

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
Газета.Ru вчера в 11:40
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Общество

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем

17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
Известия вчера в 06:09
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Политика

Лукашенко: увольнение главы КГБ связано с задержанием 33 россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян перед выборами в Белоруссии.
Коммерсантъ 04:04
Общество

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

Lenta.ru вчера в 15:33
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Здоровье

Россияне не смогут привиться от гриппа зарубежной вакциной до октября

Вакцина от гриппа иностранного производства появится в России только в частных клиниках не раньше середины октября, пишет РБК.
Православие и Мир 03:42
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Гаджеты

В компании Google представили операционную систему Android 11

Новую операционную систему Android 11 презентовала американская корпорация Google.
Российская газета вчера в 18:58
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Происшествия

«Серебряный город» в Иванове эвакуируют

««Серебряный город» эвакуируют из-за ложного сообщения», заявил телеграм-канал «Жизнь мента.
Частник.Ru 03:44
Общество

В России за сутки выявили 5 218 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5 218 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
Ведомости 03:38
Шоу-бизнес

Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера

Многие зрители заметили отсутствие на ней Анны Фроловцевой, которая исполнила в сериале «Воронины» роль Галины Ивановны, «супруги» умершего актера.
Discover24 06 сентября в 05:00
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Армия и оружие

Корабли ВМС Британии возглавят морскую операцию НАТО на Крайнем Севере

Судна ВМС Великобритании возглавят масштабную морскую операцию стран НАТО на Крайнем Севере.
NewInform 07 сентября в 22:05
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Экономика

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости вчера в 17:10
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Происшествия

Два фигуранта дела о торговле младенцами в Москве признали вину

Москва, 9 сентября 2020, 11:07 — REGNUM Фигуранты дела о торговле младенцами в Москве врач Валентина Чернышова и юрист Роман Емашев признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.
REGNUM 04:07
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Политика

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к жителям России, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами.
РИА Новости 02:43
2,5K
Общество

Член КС Белоруссии Максим Знак перестал выходить на связь

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак перестал выходить на связь.
Газета.Ru 02:17
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Общество

Коронавирус подтвердился в школах, детсадах и вузе Забайкалья

Известно, что вирус обнаруживали в двух детских садах, десяти школах и одном вузе.
Московский Комсомолец Чита 02:42
Общество

В Турции вводят масочный режим для граждан и туристов

Анкара, 8 сентября 2020, 17:42 — REGNUM Власти Турции приняли решение о введении масочного режима по всей стране из-за продолжающегося распространения коронавируса, передаёт 8 сентября Anadolu Ajansı.
REGNUM вчера в 10:42
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Политика

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 22:11
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Кино

Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»

Американская академия представила новые стандарты для номинации «Лучший фильм» премии «Оскар», говорится на сайте академии.
Ведомости 01:20
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Общество

Эксперт объяснил молчание в трубке при звонках с незнакомых номеров

В Роскачестве предупреждают, что, как правило, абонент сам дает согласие на такие звонки, когда подписывает договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией.
ToDay News Ufa вчера в 03:40
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Политика

МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального

Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости 04:00
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Общество

Названы сроки визита Лукашенко в Москву

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву запланирован на следующей неделе.
Известия 04:03
Общество

AstraZeneca объявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов.
Российская газета вчера в 22:04
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Происшествия

В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин

В доме, где жила умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела двух женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 17:48
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Политика

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUM 03:35
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Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Певцов отреагировал на приговор Ефремову

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Певцов высказался во вторник, 8 сентября, относительно приговора Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.
Известия вчера в 08:06
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Политика

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что в организации беспорядков в Белоруссии виновата Америка.
Комсомольская правда вчера в 10:52
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Политика

В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

В сообщении Бундесвера говорится, что никакая дополнительная информация об использованных процедурах и методах или какие-то иные сведения разглашаться не могут.
Evo-rus.com вчера в 23:53
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался самым юным дебютантом Ла Лиги

Ромеро в прошлом сезоне вошел в историю Ла Лиги, став возрасте 15 лет и 219 дней самым юным дебютантом лиги за всю историю.
Матч ТВ 03:43
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