Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Минздрав поддержал предложение о запрете в ЕАЭС никотинсодержащих некурительных смесей

ТАСС13:11

Снюсы хотят поставить вне закона не только в РФ, но и на всей территории ЕврАзЭС

Вести.Ru13:00

Пережевать проблему: в ЕАЭС исчезнут снюсы и их аналоги

Известия09:20

ЕЭК рассмотрит вопрос запрета никотиносодержащих некурительных смесей

RT на русском12:35

Медведев поручил разработать запрет на никотиновые «конфеты»

РБК08:02

Медведев предложил запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Российская газета07:17

Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

РИА Новости07:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 13:59, Ашберн
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Космос

NASA показало подробный снимок центра нашей галактики

Телеканал 360° 11:26
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Политика

Захарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 13:51
Общество

Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Известия 09:23
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

ТК Звезда 11:59
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Авто

BMW девятый год подряд достигает рекордных продаж автомобилей

ПРАЙМ 03:44
Экономика

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Интерфакс 12:52
Авто

Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

ToDay News Ufa вчера в 11:42
Музыка

21-го февраля выходит новый альбом BTS «Map of the Soul: 7»

Всё случится 21-го февраля, предзаказ станет доступен девятого января, а название пластинки «Map of the Soul: 7». По словам инсайда, пластинка получит автобиографичный посыл и раскроет таинственные стороны личности каждого из солистов.
Popcake 07 января в 10:35
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru 11:09
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Наука

Подтвердились рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах

Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.
News.ru 09:08
Кино

Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия

Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Газета Metro вчера в 02:29
Происшествия

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

Известия 06:31
Общество

Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия

Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
URA.Ru 12:23
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился

Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Вести Подмосковья 12:47
Футбол

Тренерский штаб московского «Динамо» пополнил испанский специалист

Испанец Хосе Пастор Верчили стал новым тренером по физической подготовке московского «Динамо».
RT на русском 09:22
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Шоу-бизнес

Красивые и счастливые: Пугачева и Галкин вывели детей в кино

10 января звездная чета Максим Галкин и Алла Пугачева сходили в кино вместе с детьми Лизой и Гарри.
Телепрограмма 11:57
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению

Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
РБК 10:26
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала новорождённую дочь

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала фото грудной дочери.
Life.ru 12:40
Политика

В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в «Боинг» в Иране

Представители Ирана опровергли информацию о том, что в районе крушения самолета были обнаружены обломки ракеты, назвав подобную версию «совсем иррациональной».
Красная весна 11:22
Авто

Ravon собирается выпустить конкурента Lada

Как считает местная пресса, вероятно, речь идёт о видоизменённом седане Chevrolet Onix – совершенно новой модели американской марки, которую в нынешнем году будут выпускать в Китае и Бразилии.
CarsWeek.ru 08 января в 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное