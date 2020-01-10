Политика
ИзвестияМедведев предложил запретить в ЕАЭС торговлю никотиносодержащих смесей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил 10 января во время встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
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Проведено 23 тысячи проверочных мероприятий в регионах Российской Федерации. Установлено только за выходные 400 сайтов. Мало того, могу сказать, 13 уголовных дел возбуждено по соответствующим статьям Уголовного кодекса по пресечению подобного рода деятельности.
— Владимир Колокольцев, российский юристТВ Центр 14:26
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Политика
Помпео оценил потери Ирана из-за санкций США
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал введение Минфином США нового пакета санкций против Ирана.
Биатлон
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Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Спорт
МОК допустил вероятность пересмотра дел оправданных CAS россиян
Международный олимпийский комитет (МОК) может пересмотреть дела российских спортсменов, заподозренных в нарушении антидопинговых правил и оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), заявил глава МОКа Томас Бах.
Политика
Появилось видео с «черным ящиком» разбившегося украинского лайнера
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Политика
Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента
Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
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Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
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Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
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Кино
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СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
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МИД РФ ответил на протест Украины из-за визита Путина в Крым
МИД России оставил без рассмотрения ноту, которую направили украинские дипломаты после визита президента РФ Владимира Путина в Крым.
Политика
Иран объявит причину крушения украинского самолета 11 января
Иран намерен объявить предварительную версию причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.
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В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан
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Общество
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Происшествия
В Мексике школьник застрелил учительницу и покончил с собой
Устроивший стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики ребенок убил учительницу и покончил с собой.
Авто
Подскочили цены на автомобили в России
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
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Новичок АПЛ обыграл «Вест Хэм» и вышел на пятое место
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Кино
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В России для автомобилистов введут новый штраф
В России появится новый штраф для автомобилистов, пишет «Коммерсантъ».
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Компания Changan представит новый кроссовер в Женеве
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Футбол
«МЮ» хочет включить Рохо в сделку по Бруну Фернандешу
Английский клуб хочет включить в сделку защитника Маркоса Рохо, который уже выступал за «Спортинг» с 2012 по 2014 год.
Шоу-бизнес
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Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом, опубликовав в Instagram совместную фотографию с отдыха.
Общество
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Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Армия и оружие
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Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.