Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев намерен представить президенту Владимиру Путину свои предложения по поддержке бизнеса в сложившихся обстоятельствах.

Медведев представит Путину свои предложения о мерах поддержки бизнеса

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