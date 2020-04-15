Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыМедведев представит Путину свои предложения о мерах поддержки бизнеса
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев намерен представить президенту Владимиру Путину свои предложения по поддержке бизнеса в сложившихся обстоятельствах.
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Медведев представит Путину свои предложения о дополнительных мерах поддержки бизнеса
ТАСС15 апреля в 11:05
Медведев расскажет Путину о своих идеях по мерам поддержки бизнеса
Московский Комсомолец15 апреля в 11:40
Медведев представит Путину свои идеи о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Вечерняя Москва15 апреля в 11:19
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Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Космос
Астронавтов миссии «Аполлон-13» спасли наручные часы
Спасательная шлюпка После взрыва астронавты переместились в лунный модуль, использовав его как спасательную шлюпку.
Grazia 15 апреля в 08:39
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Политика
Путин поручил проработать вопросы производства вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил начать прорабатывать вопросы производства вакцины от коронавируса.
РБК 10:54
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ назвал условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
В Министерстве иностранных дел России заявили, что диалог с Соединенными Штатами касательно новых российских систем гиперзвукового вооружения не может проводиться без комплексного обсуждения американских проектов по гиперзвуку, в том числе создания глобальной системы противоракетной обороны и размещения оружия в космосе.
Военное дело 02:40
Наука
Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
N+1 09:41
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Шведская принцесса стала работать в больнице из-за коронавируса
Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет.
Lenta.ru вчера в 13:46
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
В МЧС Петербурга разъяснили, к чему приведёт введение режима ЧС
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Петербургу Игорь Титенок разъяснил, к чему приведёт введение режима чрезвычайной ситуации.
Мойка78 11:34
Армия и оружие
Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» смогут нести до 24 «Цирконов»
Усовершенствованные фрегаты проекта 22350, строящиеся в Санкт-Петербурге, смогут иметь на вооружении по 24 ударные ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Цирконы".
Российская газета 03:29
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Интерфакс вчера в 13:51
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Хоккей
Владимир Крикунов: «В Черногории человек сорок сидят в тюрьме, потому что выходили на улицу без разрешения»
Человек сорок уже сидят, крепко взялись.
Матч ТВ 03:10
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Политика
Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря, пишет 16 апреля The Times of Israel.
Известия вчера в 21:15
Авто
Chery запатентовала в России новый полноразмерный кроссовер
Китайская Chery запатентовала в России внешний вид своего перспективного полноразмерного кроссовера Exeed VX.
Российская газета 11:00
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл секрет «Секрета на миллион». Правда или хайп?
По словам Садальского, шоу Леры Кудрявцевой, идущее на НТВ, является постановочным, актеры заранее знают, какие каверзные и скандальные вопросы им достанутся, так что они только инсценируют спонтанные реакции, а некоторые моменты и вовсе напоминают «творческие задания».
REGNUM 11:03
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Хоккей
«Виннипег» расторг контракт с Бафлином
«Виннипег» расторг соглашение с защитником Дастином Бафлином по соглашению сторон.
Sports.ru 11:42
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44