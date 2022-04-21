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Медведев предупредил главу СНБО Украины о последствиях после его слов о Крымском мосте

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал
 главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.
РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Данилова анонсом теракта.
Ведомости
Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.
РБК
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что безопасность всех стратегических объектов полуострова обеспечивается на самом высоком уровне.
Крым 24

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