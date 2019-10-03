Политика
Народные новостиМедведев прибыл на Кубу на переговоры с главой страны
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с первым секретарём Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро, сообщается на сайте Кабмина России.Life.ruвчера в 17:36
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Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Авто
Обновлён вседорожный хэтчбек Renault Kwid
Популярный бюджетный хэтчбек Renault Kwid получил 1-й за 4 года производства серьёзный рестайлинг.
UsedCars.ru вчера в 10:25
Политика
Оператор «Северного потока 2» понадеялся получить разрешение от Дании до конца года
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток 2" рассчитывает получить разрешение Дании на проведение работ на ее территории, уверен, что оно будет, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.
Интерфакс 03:59
Кино
Режиссёр Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве
Режиссёр Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве. Ему стало плохо сегодня утром, у мужчины возникли проблемы с дыханием.
Весьма 02:30
Политика
В Японии собрались вывести переговоры с Россией на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство намерено вывести переговоры с Россией на новый уровень для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.
Известия 01:55
Происшествия
В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете
RT на русском вчера в 06:03
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
Известия вчера в 19:37
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Заворотнюк освободилась от долгов
Решением столичного суда требования банка были частично удовлетворены, а в пользу истца взыскана задолженность в размере $537 тыс. В перечень входили и пошлины — 60 тыс. руб. Но к 2017 году Анастасия выплатила лишь $8 тыс. К 2019 году Заворотнюк, согласно документам, рассчиталась с долгами.
Газета.Ru 03:24
Экономика
Подсчитана стоимость выброшенной в России еды
Россияне и российские торговые сети ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей.
Lenta.ru 01:54
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.
ФАН вчера в 08:27
Политика
Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы
Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко.
Lenta.ru 03:50
Экономика
Эксперт прогнозирует рост цен на авиабилеты в 2019 году на уровне 6-8%
Рост цен на авиабилеты в 2019 году составит 6-8%, не превысив среднегодовых показателей последних лет.
ТАСС 03:43
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Политика
Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа
Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией
Украина и Россия на следующей неделе могут совершить «масштабный обмен» удерживаемыми лицами, заявил в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Ведомости вчера в 18:52
Общество
В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки
Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.
Российская газета 01:00
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 03:00
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя
Впервые на российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя.
Piter.tv 03:03