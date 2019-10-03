с чего всё началось

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом на Кубу.

Медведев прибыл на Кубу на переговоры с главой страны

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