Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваМедведев прибыл в Барнаул на поезде

В пути Дмитрий Медведев провёл совещание о рассмотрении проектов РЖД до 2022 года. По прибытии в Барнаул премьер-министр встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а завтрашний день посвятит вопросам развития сельского хозяйства.
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