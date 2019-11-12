В пути Дмитрий Медведев провёл совещание о рассмотрении проектов РЖД до 2022 года. По прибытии в Барнаул премьер-министр встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а завтрашний день посвятит вопросам развития сельского хозяйства.

Медведев прибыл в Барнаул на поезде

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