Общество
Говорит МоскваМедведев прибыл в Барнаул на поезде
В пути Дмитрий Медведев провёл совещание о рассмотрении проектов РЖД до 2022 года. По прибытии в Барнаул премьер-министр встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а завтрашний день посвятит вопросам развития сельского хозяйства.
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Происшествия
В Башкирии воспитательница утонула в бассейне детсада
В Уфе воспитательница утонула в бассейне детского сада.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Политика
Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Политика
Хиллари Клинтон не исключила участия в президентской гонке в 2020 году
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила повторного участия в выборах президента в 2020 году. Об этом она заявила в интервью BBC.
Шоу-бизнес
Определены победители премии журнала Glamour «Женщина года-2019»
Фото: РЕН ТВ В Москве прошло одно из главных светских событий осени 2019 года - вручение премии журнала Glamour.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
Россиян хотят пускать в интернет по паспорту
Яснуков отметил, что при входе на территории России в интернет гражданин должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющую личность.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о войне с Россией из-за Крыма
По словам украинского вице-премьера, «война» может закончиться только после того, как Россия заплатит деньги за «свою агрессию», а также «вернет» Крым, который, как считает он, все равно станет украинским, когда «Россия ослабнет, и он выскользнет из ее рук».
Происшествия
Honda «собрала» машины на парковке в Барнауле и сбила насмерть женщину
Вечером 12 ноября в Барнауле автомобиль Honda Integra «собрал» пять машин на парковке, затем сбил женщину.
Наука
Доказано, что способности детей к математике не зависят от пола
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Политика
Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Происшествия
ИА «Чита.Ру» запустило опрос про дедовщину в армии
Забайкальцам предлагается ответить на шесть вопросов о службе в армии.
Технологии
Власти США начали расследование против медицинского проекта Google
Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Политика
Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России
Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.