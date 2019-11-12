Общество
Говорит МоскваМедведев прибыл в Барнаул на поезде
В пути Дмитрий Медведев провёл совещание о рассмотрении проектов РЖД до 2022 года. По прибытии в Барнаул премьер-министр встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а завтрашний день посвятит вопросам развития сельского хозяйства.
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Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
RT на русском 14:30
Политика
США дали Турции рекомендации касательно ситуации с С-400 и F-35
Представитель правительства США сообщил, что американская сторона дала турецкой рекомендации относительно предпочтительного пути урегулирования разногласий между странами, возникших из-за закупки Анкарой российских ЗРС С-400 и F-35.
News.ru 19:18
Политика
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Известия 13:36
Общество
Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения
РИА Новости 16:49
Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Говорит Москва 10:22
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Общество
ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
ТАСС 09:40
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов
В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Life.ru 12:51
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Экономика
Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле
По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.
Катунь 24 05:51
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
РБК 06:30
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Газета.Ru 17:14
Авто
АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
News.ru 02:37
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Культура
Егор Дружинин показал, как вместе с детьми смотрит шоу «Танцы на ТНТ»
Вся семья с интересом следит за шоу «Танцы на ТНТ», в котором Егор Дружинин выступает наставником.
Летидор вчера в 08:25
Транспорт
Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков
Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Наука
Генетики объяснили, почему у древних людей был «иммунитет» к раку
Актуальные Новости 10 ноября в 09:46