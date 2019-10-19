Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом 19 октября сообщает «РИА Новости».

Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда

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