Политика
ИзвестияМедведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом 19 октября сообщает «РИА Новости».
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Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Армия и оружие
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
Минобороны поменяло программу подготовки офицеров морской пехоты, сообщили «Известиям» в военном ведомстве.
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Происшествия
Белорусскую ОПГ ликвидировали в Германии
В Германии поймали организованную преступную группу (ОПГ) из Белоруссии и ликвидировали ее. Об этом говорится на сайте Европола.
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ
В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.
Культура
В Netflix назвали самый популярный сериал
Сериал «Очень странные дела» стал самым просматриваемым за все время его существования на платформе Netflix, сообщает «КиноПоиск».
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Общество
Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили в прокуратуре
Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии.
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы
Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Футбол
Игроки «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона
Игроки «Тоттенхэм Хотспур» винят главного тренера Маурисио Почеттино в неудачном старте сезона, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Футбол
Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Политика
Чиновники Чечни опровергли информацию о своих задержаниях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ, основываясь на публикациях «Новой газеты», сообщили о том, что в ближнем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова якобы произошли задержания.
Политика
Медведев предупредил об ответе на размещение баз НАТО у границ России
Медведев 19 октября посетит Белград по приглашению президента Сербии Александра Вучича.