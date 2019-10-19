Политика

ИзвестияИзвестияМедведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом 19 октября сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Медведев вместе с президентом Сербии принял военный парад в Белграде

РБК07:52

Медведев в Белграде проведет переговоры с президентом и премьер-министром Сербии

ТАССвчера в 17:00

Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда

Известия07:35

Медведев прибыл в Сербию

Вести.Ru06:39

В Сербию ко Дню освобождения прибыли три вертолета Ми-17 из России

РИА Новости07:09

Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

RT на русском07:46

Пять тысяч полицейских: Медведев летит в Белград с официальным визитом

Новый Деньвчера в 06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия

В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы

РБК 07:33
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес

Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян вновь стала мамой

Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Здоровье

Отказ от бюстгальтера признали опасным

Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Lenta.ru вчера в 05:31
Армия и оружие

Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям

Минобороны поменяло программу подготовки офицеров морской пехоты, сообщили «Известиям» в военном ведомстве.
Известия вчера в 17:01
Политика

Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза

Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14
Происшествия

Белорусскую ОПГ ликвидировали в Германии

В Германии поймали организованную преступную группу (ОПГ) из Белоруссии и ликвидировали ее. Об этом говорится на сайте Европола.
Газета.Ru 06:32
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ

В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
Вести.Ru 03:48
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Фигурное катание

Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.
Lenta.ru 02:41
Культура

В Netflix назвали самый популярный сериал

Сериал «Очень странные дела» стал самым просматриваемым за все время его существования на платформе Netflix, сообщает «КиноПоиск».
UfacityNews.ru вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод

Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Общество

Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили в прокуратуре

Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии.
РБК 07:50
Происшествия

В Петербурге обрушился строящийся паркинг

Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы

Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Политика

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Российская газета 06:38
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Футбол

Игроки «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона

Игроки «Тоттенхэм Хотспур» винят главного тренера Маурисио Почеттино в неудачном старте сезона, сообщает Daily Mail.
Чемпионат 06:09
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма 17 октября в 19:38
Футбол

Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»

Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Газета.Ru 06:56
Общество

Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк

Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета вчера в 14:25
Политика

Чиновники Чечни опровергли информацию о своих задержаниях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ, основываясь на публикациях «Новой газеты», сообщили о том, что в ближнем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова якобы произошли задержания.
REGNUM вчера в 13:01
Политика

Медведев предупредил об ответе на размещение баз НАТО у границ России

Медведев 19 октября посетит Белград по приглашению президента Сербии Александра Вучича.
РИА Новости 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Белград
Столица и самый крупный город Сербии. Один из наиболее древних городов в Европе. Первые поселения на его территории датируются временем существования археологической культуры Винча.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное