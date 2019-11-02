Политика

NewInformNewInformМедведев прибыл в Таиланд, где примет участие в деловом форуме АСЕАН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Таиланд с официальны визитом, где в ближайшее время пройдут Восточноазиатский саммит и деловой инвестиционный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
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Дмитрий Медведев выступит на инвестиционном саммите АСЕАН

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