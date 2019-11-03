Политика

RT на русскомRT на русскомМедведев встретился с султаном Брунея

В настоящее время Медведев находится в Бангкоке, где представляет Россию на Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок.
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Медведев встретился с султаном Брунея

RT на русском05:25

Саммит АСЕАН: главная задача – подтвердить сохранение единства

Валдай31 октября в 08:00

Дмитрий Медведев выступит на инвестиционном саммите АСЕАН

Вести.Ru02:10

Главные анонсы 4–10 ноября

Коммерсантъ00:00

Медведев примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите

ТАССвчера в 16:02

Медведев прибыл в Бангкок на саммиты ВАС и АСЕАН

Парламентская газетавчера в 10:11

Медведев в Бангкоке встретился с султаном Брунея

РИА Новости05:08
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Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

Кавказ Пост вчера в 21:46
Политика

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
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Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
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Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
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Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора

Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.
BFM.ru 05:20
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 01 ноября в 18:04
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Начались продажи обновленной Hyundai Solaris

Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
Автоновости дня 31 октября в 02:05
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Религия

Патриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью.
RT на русском 01 ноября в 10:02
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Политика

Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошел пожар

Lenta.ru 05:16
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Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Политика

Политолог усомнился в адекватности предложившего заводить дела за поездки россиян в Крым

Ганжара добавил, что идея о миллионе уголовных дел на каждого россиянина незаконна с точки зрения норм права.
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Общество

Жители Екатеринбурга митингуют против строительства мусорного полигона

Новые Известия 03:37
Армия и оружие

США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B

Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Общество

В Минтруде предложили упростить порядок назначения и выплат пенсий

Минтруд упростит порядок назначения и выплат пенсий — гражданам не придется предоставлять документы для установления и перерасчета различных видов пенсий, если они уже имеются в отделении Пенсионного фонда.
Дождь 01 ноября в 13:05
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Политика

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 00:47
Происшествия

Парикмахера Роналду нашли мертвым в отеле в Цюрихе

Парикмахера нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра нашли мертвым в отеле в Цюрихе, информирует Mundo Deportivo.
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Участник «Евровидения» не прошел слепые прослушивания в «Голосе»

VSE42.RU 04:35
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Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре

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Музыка

Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае

Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
Киберспорт

Blizzard показала геймплей Diablo 4

На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
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Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

РИА Новости 03:24
Политика

На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
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Культура

Путин поздравил Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:55
Экономика

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК 02:19
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