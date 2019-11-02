Политика
РИА НовостиМедведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил коллег по Шанхайской организации сотрудничества принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в России в следующем году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Технологии
Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи
Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в Казани
По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте Следственного комитета РФ по Татарстану.
Известия 04:03
Происшествия
Российский школьник пырнул ножом одноклассника
Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Политика
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Футбол
Ибрагимович может перейти в «Болонью» за контракт в 8 миллионов евро
Как пишет Football Italia, в гонку за шведом вступила и «Болонья», которая предлагает нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу восемь миллионов евро за контракт, рассчитанный на 18 месяцев.
ODDS.ru 05:56
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Общество
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима
Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана Сацума-Иодзима, который расположен на одноименном острове на юго-западе страны.
ТАСС 06:12
Происшествия
В Чурапчинском районе за судимость уволили воспитателя
По результатам проверки один воспитатель детского сада была уволена.
КП - Якутия 31 октября в 23:49
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU 31 октября в 06:36
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс 30 октября в 02:44
Общество
Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны
Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.
РБК 03:11
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Интерфакс вчера в 10:28
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Единоборства
Франсис Нганну принял вызов Тайсона Фьюри
Второй номер официальных рейтингов UFC в тяжелой весовой категории Франсис Нганну, ожидающий выздоровления чемпиона Стипе Миочича, готов провести два поединка с Тайсоном Фьюри, который бросил обоим вызов.
Allboxing.ru вчера в 21:30
Финансы
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Киберспорт
Blizzard представила Overwatch 2
Игру представили на выставке BlizzCon 2019, которую проводят 1–2 ноября в США.
CyberSport.ru вчера в 15:17
Политика
Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году
В 2017 году Америка приняла более 100 тысяч беженцев, в этом году этот показатель снизился до 30 тысяч.
ГЛАС.RU 01:54
Происшествия
В Сургуте живодер выбросил в лесу 28 кошек
На окраине города в овраге обнаружены 28 кошек. Все они лежали возле трассы, прижавшись друг к другу. ⠀ Их нашла супружеская пара.
Новости Югры 03:19
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Футбол
Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм
Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация.
Metaratings 03:40
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43