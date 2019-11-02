Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил коллег по Шанхайской организации сотрудничества принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в России в следующем году.

Медведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы

Технологии Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в Казани По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте Следственного комитета РФ по Татарстану.

Происшествия Российский школьник пырнул ножом одноклассника Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Политика Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Футбол Ибрагимович может перейти в «Болонью» за контракт в 8 миллионов евро Как пишет Football Italia, в гонку за шведом вступила и «Болонья», которая предлагает нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу восемь миллионов евро за контракт, рассчитанный на 18 месяцев.

Происшествия Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.

Общество На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана Сацума-Иодзима, который расположен на одноименном острове на юго-западе страны.

Происшествия В Чурапчинском районе за судимость уволили воспитателя По результатам проверки один воспитатель детского сада была уволена.

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Здоровье Поликлиники Алтайского края продлили время работы Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.

Общество Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.

Фигурное катание Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.

Политика В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.

Единоборства Франсис Нганну принял вызов Тайсона Фьюри Второй номер официальных рейтингов UFC в тяжелой весовой категории Франсис Нганну, ожидающий выздоровления чемпиона Стипе Миочича, готов провести два поединка с Тайсоном Фьюри, который бросил обоим вызов.

Финансы Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.

Киберспорт Blizzard представила Overwatch 2 Игру представили на выставке BlizzCon 2019, которую проводят 1–2 ноября в США.

Политика Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году В 2017 году Америка приняла более 100 тысяч беженцев, в этом году этот показатель снизился до 30 тысяч.

Происшествия В Сургуте живодер выбросил в лесу 28 кошек На окраине города в овраге обнаружены 28 кошек. Все они лежали возле трассы, прижавшись друг к другу. ⠀ Их нашла супружеская пара.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.