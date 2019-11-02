Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил коллег по Шанхайской организации сотрудничества принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в России в следующем году.

Медведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы

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