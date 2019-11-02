Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил коллег по Шанхайской организации сотрудничества принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в России в следующем году.
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Медведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы

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Медведев пригласил премьеров ШОС принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

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Медведев пригласил коллег по ШОС в Москву на День Победы

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Медведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы

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Медведев пригласил своих коллег по ШОС на празднование Дня Победы в Москве

REGNUM02:44

Медведев пригласил премьеров ШОС в Москву

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