Политика
Газета.RuМедведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»
Газовый контракт является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил Дмитрий Медведев. Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
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Общество
Министром туризма Тверской области назначен Владимир Перов
Распоряжением Губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность Министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов.
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Хоккей
Сборная Казахстана разгромно уступила Финляндии на МЧМ-2020
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Музыка
Бабушки из Башкирии выиграли миллион от Тимати
Общество
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
Общество
ФАС возбудила дело в отношении Booking.com
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com из-за навязывания гостиницам, отелям и хостелам на территории России условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей, сообщили в пресс-службе ФАС.
Здоровье
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год
Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами
В Тульской области автобус с пассажирами упал в кювет и перевернулся. Дорожный инцидент произошел трассе Тула – Новомосковск.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Футбол
Хави: «„Манчестер Сити“ сделает упор на Лигу чемпионов»
Бывший футболист "Барселоны" Хави считает, что "Манчестер Сити" будет бороться за победу в Лиге чемпионов, учитывая, что в АПЛ у них мало шансов навязать борьбу "Ливерпулю".
Футбол
Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии
Стало известно количество голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в уходящем десятилетии.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Спорт
Лыжник Клебо высказался о решении конкурента сняться с «Тур де Ски»
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года в лыжных гонках норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением о решении соотечественника Эмиля Иверсена сняться с "Тур де Ски".
Шоу-бизнес
Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»
Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Футбол
Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»
Нападающий Златан Ибрагимович недавно перешел в «Милан».
Политика
Как прошел обмен пленными между Украиной и Донбассом
Видео обмена пленными: "Украинская сторона должна выполнить все взятые на себя обязательства и после завершения судов все люди должны быть процессуально очищены", - заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе
Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.