Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газовый контракт является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил Дмитрий Медведев. Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
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Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

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