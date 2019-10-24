Политика

ИзвестияИзвестияМедведев призвал членов «Единой России» не идти самовыдвиженцами

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев осудил кандидатов, которые, получив поддержку от партии, идут на выборы как самовыдвиженцы. Такую практику он раскритиковал на встрече с главами отдельных регионов 24 октября.
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с чего всё началось

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых "единороссами".
Интерфакс07:35

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Медведев против самовыдвижения кандидатов от власти на губернаторских выборах

Ведомости14:25

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:00

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Интерфакс07:35

Дмитрий Медведев потребовал от членов «Единой России» перестать участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев

Эхо Москвы09:32

Медведев призвал губернаторов перестать дистанцироваться от «Единой России»

РИА Новости08:17

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения поддержанных ЕР кандидатов на выборах

ТАСС08:11

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Российская газета11:37
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
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