Политика
ИзвестияМедведев призвал членов «Единой России» не идти самовыдвиженцами
Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев осудил кандидатов, которые, получив поддержку от партии, идут на выборы как самовыдвиженцы. Такую практику он раскритиковал на встрече с главами отдельных регионов 24 октября.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых "единороссами".Интерфакс07:35
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