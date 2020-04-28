Коронавирус
RT на русскомМедведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Оценить735
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
Хоккей
Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 05:05
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Политика
Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля
Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
Газета.Ru 11:06
Игры
Захвати планету: ремейк Destroy All Humans! выйдет в июле
В Destroy All Humans! игроки возьмут на себя роль пришельца-захватчика, которому предстоит подготовить планету к полномасштабному вторжению своей расы.
REGNUM 11:03
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска с 30 апреля
Особый пропускной порядок вводится в Тульской области с 9 утра 30 апреля 2020 года.
Тульская пресса 10:32
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Здоровье
Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом
О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
Вечерняя Москва 10:24
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская в слезах пожаловалась на домашнее насилие
Известная актриса Настасья Самбурская в слезах пожаловалась подписчикам на домашнее насилие.
Актуальные Новости 06:31
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.
ТАСС 10:20
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
SamRU.ru вчера в 09:22
Армия и оружие
«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72
Одной из главных особенностей танка Т-72 является возможность применения высокоточных управляемых ракет «Комбат», выпускаемых Государственным Киевским концерном «Луч».
Военное обозрение 09:40
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Владимир Путин высказался о продлении режима нерабочих дней.
Новости Брянска 10:30
Музыка
Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube
Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 10:36
Наука
Фундаментальная физическая константа может оказаться непостоянной
Naked Science 09:08
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Игры
Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic
27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.
Cyber.sports.ru вчера в 10:55
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12