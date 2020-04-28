Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМедведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Медведев призвал единороссов направить зарплату за месяц на помощь в борьбе с пандемией

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