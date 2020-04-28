Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМедведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Медведев предложил единороссам пожертвовать зарплату на борьбу с COVID-19

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Турчак: партвзносы единороссов пойдут на врачей и школьников

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Lenta.ru06:47

Медведев призвал членов ЕР направить зарплату на помощь гражданам и медикам

Газета.Ru07:37
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Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
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Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО

«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
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Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
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Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
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Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
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Лавров ответил на сообщения чешских СМИ о «подготовке отравления»

Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии По словам Лаврова, обвинения чешских СМИ являются бездоказательными.
РЕН ТВ 09:26
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Происшествия

На Украине случилось землетрясение

В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.
Lenta.ru 08:47
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Общество

Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса

Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
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Политика

Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга ответил на вопрос о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
RT на русском вчера в 19:58
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
Lenta.ru 06:34
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Технологии

Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series X

Консоль Xbox Series X настроена на внедрение ряда функций, разработанных для уменьшения динамической задержки, которая является измерением того, сколько времени требуется для перемещения части данных из определенной точки в другую в систему.
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Общество

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По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Авто

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"Газель NEXT" Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности.
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Общество

Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
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Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
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Экономика

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Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
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Здоровье

Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

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Космос

Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе

Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
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Экономика

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Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Общество

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Раиса Рязанова впервые рассказала на телевидении о смерти сына

Как живет Раиса Рязанова после смерти сына. Супруга Перова буквально влетела в комнату, где он лежал, и стала звонить в скорую.
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Названы сочетания продуктов, провоцирующие деменцию

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Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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