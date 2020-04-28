Коронавирус
RT на русскомМедведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Шоу-бизнес
Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны
ИА InterMedia вчера в 14:50
Кино
«Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен
Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
Газета.Ru вчера в 11:45
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
В День Победы на Первом канале выйдет долгожданное продолжение сериала "Диверсант". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
Piter.tv 06:09
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
Политика
Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Политика
Лавров ответил на сообщения чешских СМИ о «подготовке отравления»
Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии По словам Лаврова, обвинения чешских СМИ являются бездоказательными.
РЕН ТВ 09:26
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия
На Украине случилось землетрясение
В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.
Lenta.ru 08:47
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Общество
Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса
Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
Политика
Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга ответил на вопрос о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
RT на русском вчера в 19:58
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»
В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
Lenta.ru 06:34
Технологии
Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series X
Консоль Xbox Series X настроена на внедрение ряда функций, разработанных для уменьшения динамической задержки, которая является измерением того, сколько времени требуется для перемещения части данных из определенной точки в другую в систему.
МИТ 06:20
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Авто
«Газель Next» и другие: коммерческие фургоны, которые не разорят даже в кризис
"Газель NEXT" Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности.
АвтоВзгляд вчера в 01:17
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 25 апреля в 05:45
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Шоу-бизнес
Раиса Рязанова впервые рассказала на телевидении о смерти сына
Как живет Раиса Рязанова после смерти сына. Супруга Перова буквально влетела в комнату, где он лежал, и стала звонить в скорую.
StarHit.ru 09:00
Наука
Названы сочетания продуктов, провоцирующие деменцию
Специалисты озвучили сочетания продуктов, провоцирующие деменцию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:47
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46