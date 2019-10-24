Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых "единороссами".

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Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 октября.

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