Общество

RT на русскомRT на русскомМедведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации. Он отметил, что в настоящее время вызовом является «трансформация рынка труда в связи с роботизацией».
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Медведев призвал готовиться к переквалификации работников из-за роботизации

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