Общество
RT на русскомМедведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации. Он отметил, что в настоящее время вызовом является «трансформация рынка труда в связи с роботизацией».
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Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
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Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
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Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Российский лидер Владимир Путин наградил Рустама Габдулина, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России, который руководил следственной группой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Происшествия
Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»
В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
Политика
Путин и Эрдоган одинаково оделись
Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Общество
В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам
Пассажирки Московского метрополитена придумали способ, как «отомстить» мужчинам, сидящим в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами.
Космос
В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель
В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Игры
В Steam скоро может появиться больше игр от Electronic Arts
Бдительные пользователи Steam обратили внимание на то, что кто-то проводил в магазине Valve пробные тестовые запуски клиента Origin.
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Технологии
Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.
Кино
Роман Курцын вышел на «Большущую охоту»
На болгарском курорте Святой Влас начались съемки комедии "Большущая охота" с участием Романа Курцына, Яна Цапника, Кирилла Кяро, Анны Ардовой, Вячеслава Манучарова и Анны Семенович.
Политика
Лукашенко поздравил Службу безопасности президента с 25-летием
Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил офицеров Службы безопасности президента.