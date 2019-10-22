Общество
RT на русскомМедведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации. Он отметил, что в настоящее время вызовом является «трансформация рынка труда в связи с роботизацией».
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Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
RT на русском 12:24
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Спорт
IBU ужесточил правила смены спортивного гражданства биатлонистами
Спортсмены старше 23-х лет могут выступать за новые команды, если докажут Новые правила переходов делят спортсменов на две категории: до 23 лет и старше.
ProstoProSport 09:21
Шоу-бизнес
Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото
На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
Popcornnews.ru 04:15
Футбол
«Реал» определился с кандидатами на замену Зидану
По сообщениям испанских СМИ, Зидан будет уволен, если «Реал» не сумеет обыграть «Галатасарай» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
ODDS.ru 09:54
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК 12:33
Здоровье
Детское хирургическое отделение больницы № 40 переедет в Сормово
Детское хирургическое отделение больницы № 40 в Автозаводском районе откроется на базе многопрофильного детского стационара больницы № 27 Сормовского района.
КП - Нижний Новгород 09:39
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Общество
Медведев анонсировал возможность поступления в вузы через интернет
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в РФ может быть реализована возможность поступления в вузы через интернет, передает ТАСС.
Накануне.Ru 07:03
Политика
Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде
Телеканал 360° 02:04
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Футбол
Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 04:24
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Армия и оружие
ВСУ за неделю 167 раз нарушили перемирие в ДНР
ИА Новороссия вчера в 05:31
Кино
«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов
За первый час предпродажи было реализовано на 45% больше билетов, чем на показы самого кассового в истории фильма в международном прокате "Мстители: Финал" за аналогичный период времени.
Газета.Ru 12:27
Космос
NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра
В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
UfacityNews.ru вчера в 08:25
Здоровье
Свердловчанка впала в кому на отдыхе в Турции
Месяц назад в Турции произошла еще одна ужасная история — детей из Екатеринбурга на финальном ужине в отеле облили горячим маслом.
Екатеринбург Онлайн 05:43
Культура
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
РИА Новости вчера в 07:36
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 11:51
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело 08:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Экономика
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Российская газета 07:03