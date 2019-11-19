Между Москвой и Минском остаются нерешенные системные вопросы, сдерживающие взаимную торговлю. По ним, считает председатель правительства России Дмитрий Медведев, необходимо искать компромиссы. Его белорусский коллега Сергей Румас уверен, что тумана в отношениях стран нет.

Медведев призвал искать компромиссы в отношениях между РФ и Беларусью

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