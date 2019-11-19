Экономика
Российская газетаМедведев призвал искать компромиссы в отношениях между РФ и Беларусью
Между Москвой и Минском остаются нерешенные системные вопросы, сдерживающие взаимную торговлю. По ним, считает председатель правительства России Дмитрий Медведев, необходимо искать компромиссы. Его белорусский коллега Сергей Румас уверен, что тумана в отношениях стран нет.
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Общество
Хакеры взломали базу данных банка Каймановых островов
По ее данным, был получен доступ к данным и счетам почти 4 тысяч компаний, фондов и физических лиц.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Футбол
Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Здоровье
В свердловском онкоцентре нашли замену уволившимся руководителям
Руководство свердловского онкологического диспансера нашло замену нескольким уволившимся известным медикам.
Общество
Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Футбол
Жамалетдинов может покинуть «Лех» зимой из-за отсутствия игровой практики
Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, рассказал о будущем футболиста.
Армия и оружие
НАТО признает космос своей новой оперативной сферой
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает космос своей новой оперативной сферой наряду с "воздухом, сушей, морем".
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Политика
Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»
Экономика
МТС улучшила прогноз по выручке за 2019 год
У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Космос
Над спутником Юпитера зафиксировали следы водяного пара
Шоу-бизнес
Алла Пугачева мечтает дожить до выпускного своих детей
В рамках общения с журналистами артистка призналась, что мечтает дожить до выпускного наследников.
Общество
Группу детей из Ирака доставили в Москву
С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Общество
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов
Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Культура
Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Экономика
Сбербанк допустил продажу «золотой акции» «Яндекса» за €1
Сбербанк, вероятно, продаст «Яндексу» «золотую акцию» компании, приобретенную в 2009 году, по номинальной стоимости в €1, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.
Политика
В НАТО отреагировали на передачу Россией кораблей Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, которые были задержаны за нарушение границы.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.