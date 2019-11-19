Экономика
Российская газетаМедведев призвал искать компромиссы в отношениях между РФ и Беларусью
Между Москвой и Минском остаются нерешенные системные вопросы, сдерживающие взаимную торговлю. По ним, считает председатель правительства России Дмитрий Медведев, необходимо искать компромиссы. Его белорусский коллега Сергей Румас уверен, что тумана в отношениях стран нет.
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Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Авто
УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Политика
В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине
В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Политика
В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа
Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Шоу-бизнес
Михаил Боярский уходит со сцены
Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Наука
Фронтир нейронаук. Астроциты мешают восстанавливаться мозгу
Сегодня речь пойдет о восстановлении мозга после инсульта. Тезис о том, что нервные клетки не восстанавливаются, давно опровергнут.
Фигурное катание
Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Российской фигуристке исполнилось 20 лет.
Экономика
В Тульскую область за три года инвестируют более 750 миллиардов рублей
В 2019 году в Тульской области ожидается рост ВРП на 4,3% в сопоставимых ценах, а его объем составит почти 660 миллиардов рублей.
Происшествия
Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова
В момент убийства на историка Олега Соколова могла повлиять луна, которая в то время находилась в активной фазе.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Хоккей
Крикунов назвал дурачком хоккеиста из США, раскритиковавшего Россию
Главный тренер столичного хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов ответил американцу Тиму Стэплтону, который раскритиковал жизнь в России, а также методы работы специалиста и КХЛ.
Экономика
МТС сохранил и абонентов, и выручку
Покрытие населенных пунктов сетями LTE достигло 74,5%. По итогам 9 месяцев 2019 года объем капзатрат составил 54,2 млрд. руб. или 15,6% от выручки (49,3 млрд и 15,1% за аналогичный период 2018 года).
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Футбол
Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Политика
Китай назвал слабые места России. Совфед ответил
Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой автор рассуждает о слабостях России.
Политика
В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»
Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения ВВС и сил ПВО Северной Кореи.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку нашли живой
Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
Общество
Приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян
Минюст предложил расширить Федеральной службе судебных приставов доступ к кредитным историям россиян, а также к их мобильным данным, передает РБК.
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Происшествия
В Башкирии экс-полицейского осудили за махинации с землей
На суде было установлено, что в том же году подсудимый незаконно истребовал у главы Николаевского сельсовета подлинники похозяйственных книг, в одной из которых затем появились поддельные записи о наличии у супруги полицейского и ее матери 30 соток земли в деревне Ушаково.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.