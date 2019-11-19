Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев призвал искать компромиссы в отношениях между РФ и Беларусью

Между Москвой и Минском остаются нерешенные системные вопросы, сдерживающие взаимную торговлю. По ним, считает председатель правительства России Дмитрий Медведев, необходимо искать компромиссы. Его белорусский коллега Сергей Румас уверен, что тумана в отношениях стран нет.
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Сегодня речь пойдет о восстановлении мозга после инсульта. Тезис о том, что нервные клетки не восстанавливаются, давно опровергнут.
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Российской фигуристке исполнилось 20 лет.
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В Тульскую область за три года инвестируют более 750 миллиардов рублей

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Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
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Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
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Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения ВВС и сил ПВО Северной Кореи.
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Пропавшую в Москве журналистку нашли живой

Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
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Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

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Приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян

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