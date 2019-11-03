Экономика
РИА НовостиМедведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Автоспорт
Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию
Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.
Вести.Ru 19:08
Космос
Ракета «Ангара» полностью заменит «Протоны» в 2024 году
Россия полностью заменит ракеты-носители "Протон" на экологически чистую ракету "Ангара" через 5 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости 03:45
Наука
Созданы новые катализаторы для получения биоактивных молекул
Иногда получение вычисленных теоретически структур очень затрудняется, так как требуется создание молекул с точно определенной структурой, а в результате синтеза либо совсем не образуется нужных соединений, либо получается смесь молекул различной формы, отделить которые друг от друга бывает очень трудно.
Индикатор 31 октября в 07:34
Общество
Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки
Говорит Москва 03:17
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 05:01
Экономика
Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд
Акции компании Tesla выросли почти на 24% после отчета о прибыли за третий квартал 2019 года, обогатив своего владельца и основателя Илона Маска на $2 млрд, подсчитал Forbes.
Известия 18:48
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Культура
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета вчера в 09:27
Авто
Продажи Volvo в России выросли на 16%
Тарантас Ньюс 00:25
Здоровье
Медики рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке. По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе.
Ореанда-Новости 11:59
Происшествия
Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском 16:35
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru вчера в 07:07
Футбол
«Унион» дожал «Герту» на последних минутах матча
Встреча проходила при преимуществе хозяев, но единственный гол был забит только на 87-й минуте. Себастьян Полтер реализовал удар с «точки».
Sport24.ru 15:30
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Технологии
Автомобили смогут распознавать сердечный приступ у водителя
Российские ученые разработали сервис помощи водителям: при фиксации проблем со здоровьем система, установленная в салоне автомобиля, вызовет помощь или даже заглушит и припаркует его, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".
РИА Новости 20:30
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru 20:04
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Футбол
Ари: «Для „Краснодара“ матч с „Ростовом“ как финал. Против Карпина будет интересно»
16:30 Выполняю функции «десятки» — Начнем с приятного — вы провели 150 матчей за «Краснодар».
Спорт-Экспресс 17:15
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после боевых действий в Донбассе Россия обязана выплатить Украине репарации.
Мой Брянск вчера в 06:21
Здоровье
Диетологи советуют есть гранаты для профилактики онкологии
Вести Подмосковья вчера в 03:53
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости 18:30
Политика
Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Life.ru 19:58
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31